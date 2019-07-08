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Полный провал евро и доллара: курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: "тяжеловесы" продолжат лететь вниз.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 9 июля. Все основные игроки продолжат сдавать позиции по отношению к молдавскому "льву". 

Евро вновь отличится – за сутки он ухнет сразу на 12 банов и разместится на уровне в 20,0682 лея.

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© Sputnik / Антон Денисов
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Доллар же придерживается тактики малых шагов. Но даже скромное отступление не помогло "американцу" удержать позиции - он опустился за 18-леевый барьер и продолжает лететь вниз. Во вторник "зеленый" уступит нацвалюте еще три бана и установится на уровне в 17,89 лея.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который ослабеет до 0,2802 лея, украинская гривна – 0,6998 лея, а также румынский лей – до 4,2506 в переводе на национальную валюту.

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