В Приднестровье появился еще один иностранный инвестор

Кто является новым зарубежным вкладчиком в экономику региона, и в какую сферу он намерен внести вложения.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье подписали договор с болгарским инвестором. Он намерен внедрять новый для региона проект по переработке отходов металлургического производства.

"Инвестор откроет новые горизонты сразу в нескольких областях – это дорожная отрасль и металлургическая", - сообщили в правительственной пресс-службе.

От болгарского инвестора документ подписал исполнительный директор АО "Екоресурс инжениринг" Станислав Тодоров.

По его словам, уже скреплены подписи под договором о сотрудничестве с ММЗ, все оборудование привезено, установлено и протестировано. Производство готово к работе.

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"Процесс представляет собой дробление шлаков, и извлечение магнитным способом металлических частей. У нас получается сырье для металлургического комбината и сырье для дорожного строительства. Это такое безотходное производство", – рассказал Станислав Тодоров.

По словам директора Агентства по инвестициям Андрея Бетанова, ранее шлак (материал от производства) накапливался. Сейчас же будет перерабатываться и формировать вторсырье, используемое в строительной отрасли и металлургии.

"Эта технология ранее не использовалась в Приднестровье, однако широко известна и применяется в мире. Также вторым продуктом является металлический скрап, который будет направляться на повторную переработку на ММЗ, что даст больший экологический эффект при работе завода", – отметил Бетанов.

В работе Агентства по инвестициям на данный момент находится около 13 наиболее перспективных к реализации проектов. Кроме того, в реестре вероятных числятся: изготовление сварочной проволоки и электродов, вибролитых формованных изделий, анкерной крепи, графитированных электродов, фасонных профилей, обуви, велосипедов, масла, зубных имплантов. Есть еще пять проектов, взятых агентством на вооружение, связанных с сельским хозяйством.

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