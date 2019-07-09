Евро и доллар сдают позиции: курс валют на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: доллар и евро "грустят".

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 10 июля. Соперники молдавского лея продолжат свободное падение.

Евро за сутки просядет еще на шесть банов и остановился буквально в шаге от того, чтобы опуститься ниже 20 леев.

В среду "европеец" будет торговаться по 20,0095 лея. С начала месяца "иностранец" рухнул на 60 банов.

Доллар в среду уступит еще три бана и установится на отметке в 17,8617 лея. С начала месяца "американец" подешевел примерно на 25 банов.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который ослабеет до 0,2801 лея, украинская гривна – 0,6968 лея, а также румынский лей – до 4,2331 в переводе на национальную валюту.

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