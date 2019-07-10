МВФ перечислит Молдове миллионы долларов, но ставит Кишиневу условия

Международная организация обратила внимание на то, что нужно сделать молдавским властям, чтобы получить финансирование.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Молдова может получить 46,5 миллиона долларов от Международного валютного фонда, если выполнит ряд условий. Об этом рассказали молдавский премьер Майя Санду и глава миссии экспертов МВФ Рубен Атоян в среду на пресс-конференции.

Как отметила Санду, восстановление отношений с международными партнерами и разблокирование финансовой помощи – это приоритет правительства.

"Успешно завершились две оценочные миссии – четвертая и пятая в рамках программы с МВФ... В результате Молдова может получить транш в размере 46,5 миллиона долларов в 2019 году", - сказала Санду.

По ее словам, в рамках встреч с экспертами миссии Фонда достигнута договоренность по многим вопросам, в том числе о расширении текущей программы с МВФ до марта 2020 года.

"Это сделано для того, чтобы получать всю макрофинансовую помощь со стороны ЕС. Известно, что мы можем получать макрофинансовую помощь, только если будет действовать программа с МВФ. Так как программа по макрофинансовой помощи с ЕС действительна до марта 2020 года, то мы попросили продлить программу с Фондом", - пояснила Санду.

Она отметила, что в ходе встреч с экспертами МВФ были обсуждены действия и решения, которые необходимо принять правительству и парламенту Молдовы, чтобы получить обозначенные денежные ресурсы.

"Программа была приостановлена из-за действий предыдущего правительства, в частности, из-за налоговой амнистии и других решений, которые разбалансировали бюджет. Мы обсудили меры по сбалансированию бюджета, которые также позволят, чтобы все важные затраты, касающиеся выплаты зарплат, могли осуществляться", - сказала Санду.

Молдавский премьер отметила, что "самый важный компонент – возможность получения грантов – внешнего финансирования от ЕС – в размере миллиарда 368 миллионов леев". "Это деньги, которые мы направим в бюджет Молдовы", - сказала Санду.

В программе также отмечен пункт о возвращении денег, выведенных из банковской системы страны.

"Чтобы успеть передать документ исполнительному совету директоров МВФ - осенью, надеюсь, в сентябре, окончательное решение примут в Вашингтоне - попросим парламент собраться на внеочередную сессию в августе, чтобы принять все изменения в бюджет", - сказала Санду.

Как отметил Атоян, "хорошо, что миссии МВФ и правительству удалось достичь соглашения в контексте четвертой и пятой оценки программы экономических реформ".

"Соглашение будет одобрено исполнительным советом директоров. Надеемся, что это произойдет примерно в сентябре с условием выполнения властями предварительных действий в области стабильности публичных финансов, улучшение налоговой системы, регистрация прогрессов в финансово-банковском секторе. После того, как это произойдет, Молдова получит 46,5 миллиона долларов", - сказал чиновник.

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Эксперты МВФ находились в республике с 26 июля. Предыдущий визит оценочной миссии МВФ проходил в марте. По его итогам фонд выступил с прогнозом об экономическом росте в нашей стране в этом году на уровне 3,7 процента.

Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в области реализации реформ.

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