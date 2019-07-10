Повышать или не повышать: что думает МВФ о пересмотре тарифов в Молдове

Глава правительства Молдовы и представитель МВФ высказались по поводу одного из самых животрепещущих вопросов – что же произойдет с тарифами в стране.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду и глава миссии экспертов МВФ Рубен Атоян прокомментировали возможный рост тарифов на электроэнергию и газ в республике. В рамках визита в Кишинев специалисты международной организации провели встречи с руководством Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ).

"У меня нет ожиданий относительно того, насколько вырастут тарифы. На я ожидаю, что одобренная ранее методология должна применяться. Политизации тарифов на энергию не должно быть", - заявил Атоян.

По его словам, есть методология расчета тарифов, которая основывается на международной практике.

"Она (методология) должна применяться. Тогда повышение тарифов не будет таким большим, как может произойти потом. Но отмечу, у нас нет позиции относительно размера тарифов. Важно, чтобы была методология, и необходимо придерживаться ее", - сказал Атоян.

Глава правительства Молдовы Майя Санду также отметила, что члены НАРЭ и в целом все контролирующие структуры должны следовать методологии и закону.

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"Мы хотим, чтобы на все ответственные посты в эти агентства не попадали политически назначенные люди, которые не имеют отношения в данном случае к энергетике, как это произошло в рамках предыдущей власти. Мы хотим, чтобы НАРЭ и другие агентства не участвовали в играх некоторых компаний и поставщиков, чтобы они были внимательнее, чтобы в тарифы не включали коррупционные схемы, как это было с экс-главой компании Union Fenosa", - сказала Санду.

По ее словам, власти настаивают на том, чтобы руководство НАРЭ выполняло свою работу и применяло методологию.

"За это граждане Молдовы платят высокие зарплаты руководству Агентства, чтобы они применяли методологию, а не участвовали в играх индустрии", - сказала Санду.

Буквально сразу после выборов в парламент Молдовы, которые состоялись в стране в феврале этого года, компании по поставке и распределению электроэнергии запросили у НАРЭ повысить тарифы на электричество для конечных потребителей. Позже появилась информация о том, что в стране могут вырасти и тарифы на газ. Пока НАРЭ не объявлял публичные слушания по вопросу пересмотра тарифов.

Эксперты МВФ находились в республике с 26 июля. Предыдущий визит оценочной миссии МВФ проходил в марте. По его итогам фонд выступил с прогнозом об экономическом росте в нашей стране в этом году на уровне 3,7 процента.

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