Россия готова расширить список молдавских экспортеров фруктов и овощей

Глава республики Игорь Додон отметил, что благодаря договоренностям с руководством РФ, российская сторона делает новые шаги навстречу Молдове и расширяет список экономических агентов, которые могут поставлять свою продукцию на рынок России.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Россельхознадзор обратился к Национальному агентству продовольственной безопасности Молдовы с просьбой предоставить дополнительный список экспортеров молдавской продукции с тарифными позициями 0808 и 0809. Речь идет о свежих яблоках, груше и айве, а также об абрикосах, вишне, черешне, персиках, нектаринах, сливе и терне.

"Национальное агентство продовольственной безопасности получило 8 июля письмо от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Россельхознадзор попросил Агентство представить дополнительный список экспортеров плодоовощной продукции из Молдовы с тарифными позициями 0808 и 0809", - отметили в ведомстве.

Список должен быть предоставлен российской стороне до 15 июля.

Экспортеры должны продемонстрировать наличие производственной инфраструктуры и логистики для поставок отечественной продукции, а также исключить посредников.

Агентство намерено актуализировать обращения, поданные производителями, которые хотят поставлять свою продукцию на рынок РФ. Кроме того, инспекторы Агентства проверят соответствие экономических агентов выдвинутым условиям, поставленным российской стороной.

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Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Россельхознадзора.

"Хорошая новость для молдавских экспортеров аграрной продукции. Благодаря нашим договоренностям с руководством РФ, российская сторона делает новые шаги навстречу Республике Молдова и расширяет список экономических агентов, которые могут поставлять свою продукцию на рынок России", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал глава республики, за первые пять месяцев льготного режима поставки из Молдовы на российский рынок значительно выросли.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда молдавский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению страна должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову массово пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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