Лидер Приднестровья определил приоритеты бюджета региона на 2020 год

Вадим Красносельский обратился с посланием к парламенту и правительству непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил с бюджетным посланием к депутатам и министрам, обозначив ключевые задачи работы правительства и парламента на 2020 год.

"Обеспечить сбалансированность республиканского бюджета по всем доходам и расходам, по всем источникам покрытия дефицита, а также выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование и реализацию действующих государственных программ", - отметил он.

По его словам, сбалансированный бюджет представляет собой не только исполнение социальных обязательств государства перед гражданами, своевременное финансирование пенсий, зарплат и льгот. Не менее важны капитальные вложения в инфраструктуру – строительство и ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Красносельский напомнил, что в 2018 году завершились строительство, ремонт и реконструкция 171 объекта на общую сумму 170 миллионов рублей, а это 47 школ, 43 детских сада, 12 объектов здравоохранения, 2 - культуры, 5 - спорта, 11 - социальной защиты, 34 – коммунальной инфраструктуры, 17 объектов иных сфер жизнедеятельности.

В 2019 году реализация программ Фонда капитальных вложений продолжается. Это позволит построить и отремонтировать 143 социальных объекта. Также в нынешнем году в городах и районах планируется открыть 45 спортивных площадок.

Коснулся Красносельский и темы Дорожного фонда, отметив, что в 2018 году была осуществлена реорганизация отрасли, и сегодня на повестке дня стоит вопрос внедрения новых технологий.

"Речь идет, в том числе, и о бетонировании дорог, которое является хорошей возможностью капитализации нашей экономики за счет использования строительных материалов внутренних производителей. Также важно осуществлять централизованную закупку дорожной техники для городов и районов Приднестровья, направлять денежные средства на освещение улиц и территорий в сельской местности", - подчеркнул он.

По мнению лидера Приднестровья, среди основных задач обеспечения экономической самодостаточности по-прежнему должно являться создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиционных потоков в экономику. В 2018 году в этих целях было принято новое инвестиционное законодательство, предусматривающее беспрецедентные преференции и гарантии для инвесторов.

Красносельский поручал правительству разработать методические рекомендации по проектированию бюджета на будущий и последующие финансовые годы в соответствии с основными аспектами своего бюджетного послания.

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