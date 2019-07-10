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МРЭФ_2018

МРЭФ-2019: названы главные темы форума

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Президент Молдовы Игорь Додон назвал основные темы предстоящего осенью экономического форума.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Основными темами запланированного на сентябрь второго молдавско-российского экономического форума станут бизнес-сотрудничество и кооперация между регионами двух стран, сообщил президент Игорь Додон.

"Провел рабочее заседание с советниками Еленой Гореловой и Ионом Пержу на тему подготовки и проведения второго МРЭФ, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября. Программа предусматривает две основные тематические секции: сотрудничество бизнес-сообществ двух стран и кооперация между регионами Молдовы и России", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что десятки регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с районными и городскими администрациями нашей страны.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Отмечу, что за прошедший месяц произошла полная перезагрузка двусторонних молдавско-российских отношений. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству возобновила полноценную работу, а российский бизнес демонстрирует огромный интерес к Молдове", - подчеркнул Додон.

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МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Впервые он прошел в Кишиневе в сентябре 2018 года, в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политике и "капитаны" бизнеса России, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес-объединений.

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Теги:
экономика, форум, МРЭФ


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