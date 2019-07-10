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Международный валютный фонд.

На финансовой игле: почему Молдова и ее граждане так зависят от МВФ

© AFP 2019 / Mandel Ngan
Экономика
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Миссия Международного валютного фонда завершила свой визит в Кишинев – деньги правительству Санду выделят. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, почему республика так зависит от МВФ.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik, Андрей Петрик. Руководителям правительств ряда постсоветских стран известно: деньги от МВФ получить можно, но, как показывает практика, успеха в сотрудничестве с этой международной организации добиваются только те страны, которые разрабатывают и реализуют собственные программы выхода из кризиса, принимая помощь фонда в минимально необходимом объеме.

Помогут, но с условиями

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономический прогноз от МВФ: что предсказывают Молдове эксперты фонда
Молдова может получить 46,5 миллиона долларов от Международного валютного фонда, если выполнит ряд условий.

Об этом рассказали молдавский премьер Майя Санду и глава миссии экспертов МВФ Рубен Атоян в среду на пресс-конференции.

Как отметила Санду, восстановление отношений с международными партнерами и разблокирование финансовой помощи – это приоритет нового правительства Молдовы.

"Успешно завершились две оценочные миссии – четвертая и пятая в рамках программы с МВФ. В результате Молдова может получить транш в размере 46,5 миллиона долларов в 2019 году", - сказала Санду.

Финансовая помощь от ЕС Молдове может быть выделена только при наличии соглашения о сотрудничестве с МВФ – таковы суровые реалии заимствования средств для поддержания на плаву национальной экономики.

Рост тарифов – неизбежен

В рамках визита в Кишинев специалисты международной организации провели встречи с руководством Национального агентства по регулированию в энергетике. Глава миссии экспертов МВФ прокомментировал возможный рост тарифов на электроэнергию и газ в республике.

"У меня нет ожиданий относительно того, насколько вырастут тарифы. Но я ожидаю применения одобренной ранее методологии. Политизации тарифов на энергию не должно быть", - заявил Атоян.

Офис МВФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По его словам, есть методология расчета тарифов, которая основывается на международной практике.

"Методология должна применяться. Тогда повышение тарифов не будет таким большим, как может произойти потом. Но отмечу, у нас нет позиции относительно размера тарифов. Важно, чтобы была методология, и необходимо придерживаться ее", - сказал Атоян.

Глава правительства Молдовы Майя Санду также отметила, что члены НАРЭ и в целом все контролирующие структуры должны следовать методологии и закону.

Оценка президента

По мнению президента Молдовы Игоря Додона разблокирование финансовой помощи от Международного валютного фонда необходимо, чтобы укрепить бюджетно-фискальную устойчивость страны, улучшить налоговую дисциплину, устранить недостатки в банковской системе.

"От успешной реализации этих шагов в значительной степени зависит получение бюджетной поддержки в размере около 3 миллиардов леев, предназначенных для финансирования бюджетного дефицита, запланированного на этот год", - написал глава государства на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Если эти средства будут упущены, это вынудит власти республики сократить определенные расходы, предусмотренные в публичном бюджете, добавил Додон.

Несовершенный бюджет

Бюджет, принятый на 2019 год, не соответствует реалиям, и это самая актуальная экономическая проблема. Такое мнение  корреспонденту Sputnik Молдова высказала директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шеларь: в 2019 году бюджет страны будет пересмотрен

"Экономические последствия смены власти, несомненно, будут. Проблема в том, что сложившаяся ситуация в центральных органах публичной власти не позволяет им транспарентно заниматься своими функциями. Прежде всего, это та ключевая проблема, которую придется решать новому правительству, проблема, связанная с реализацией и исполнением бюджета", - сказала Шеларь.

Самое интересное, утверждает эксперт, что данная проблема давно обозначена, но решать ее никто не спешит.

"Об этом никто не думает. Хотя это изначально было понятно, и об этой проблеме говорили экономисты любого качества и ориентации. Это актуальнейшая тема нашей экономической реальности", - отметила экономист.

Шеларь утверждает, что изменения в бюджете должны быть радикальными.

"Все, кто комментировал бюджет с момента его принятия, говорили о том, что закон о бюджете на 2019 год в том виде, в котором он был принят, нуждается в изменениях. Все понимали, что после выборов новый бюджет не будет приниматься, но те изменения и дополнения, которые должны были быть приняты, означали, что это будет абсолютно новый бюджет", - резюмировала собеседница.

"Наркозависимость" Молдовы от МВФ

У Молдовы есть меморандум с МВФ до середины 2020 года, республика зависит от финансовой помощи, однако каждая страна сама вправе решать, как ей сотрудничать с международной кредитной организацией, выдвигая свои условия в переговорах. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

Больница
CC0 / Pixabay / sarcifilippo
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"Молдова не может получать кредиты на своих условиях, поскольку на международной арене финансовый рейтинг государства – на чрезвычайно низком уровне. Из-за этого мы получаем кредиты от МВФ под огромный процент", - сообщил собеседник.

Такие процентные ставки по кредитам вводятся лишь потому, что к Молдове, как к стране-партнеру по финансовому сотрудничеству, сложилось устойчивое недоверие, уверен эксперт.

Вернуть доверие к Молдове, как к кредитуемой стране, можно будет лишь начав бескомпромиссную борьбу с коррупцией в государстве и наведение порядка в финансово-банковской системе. Положительные результаты в этом направлении дадут правительству Молдовы возможность разговаривать с внешними кредиторами на других условиях, добавил собеседник.  

Эксперты МВФ находились в республике с 26 июля. Предыдущий визит оценочной миссии МВФ проходил в марте. По его итогам фонд выступил с прогнозом об экономическом росте в нашей стране в этом году на уровне 3,7 процента.

Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в области реализации реформ.

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Теги:
Молдова, правительство, жизнь взаймы, займы, кредитование, ккредиты, Международный валютный фонд


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