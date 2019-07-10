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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Курс валют на четверг: что задумали евро и доллар

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: некоторые игроки совершат робкие попытки отыграться.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 11 июля. На валютном рынке без особых изменений.

Евро совершит робкую попытку отыграть утраченные ранее позиции. За сутки "иностранец" станет тверже всего на 1 бан и закрепится на уровне 20,0131 лея.

Курс валют
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Что касается доллара, то он продолжит отступать. В четверг "зеленый" подешевеет еще на два бана и разместится на отметке в 17,8417 лея.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся украинская гривна, которая ослабеет до 0,6926 лея и румынский лей – до 4,2279 в переводе на национальную валюту. Что касается российский рубля, то он будет в небольшом плюсе – 0,2804 лея.

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