Прогноз МВФ: инфляция в Молдове в 2019 году составит 7,5 процентов

Международный валютный фонд также прогнозирует, что рост ВВП в 2019 году составит около 3,5 процентов.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Инфляция в Молдове в 2019 году составит 7,5 процента. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам работы миссии МВФ руководитель делегации Рубен Атоян.

По прогнозам этой международной финансовой организации, рост валового внутреннего продукта Молдовы составит около 3,5 процента, что ниже, че в 2018 году, когда в результате устойчивого внутреннего спроса ВВП вырос на 4 процента.

По словам Атояна, в 2018 году в стране резко снизилась инфляция, в связи с регулируемыми низкими ценами и ростом обменного курса. Однако рост инфляции ускоряется, и к концу 2019 года составит около 7,5 процента, считают эксперты МВФ.

Миссия МВФ работала в Молдове с 26 июня по 10 июля. Предыдущий визит оценочной миссии МВФ проходил в марте.

Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в области реализации реформ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK