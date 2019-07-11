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Молдавские леи

Молдавский лей продолжает наступать: курс валют на пятницу и выходные

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на конец текущей недели: некоторые игроки пытаются отыграться, но молдавский лей не отступает.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 12 июля, и выходные дни. На валютном рынке без особых изменений.

Евро совершит робкую попытку отыграть утраченные ранее позиции. За сутки "иностранец" окрепнет на четыре бана и закрепится на уровне 20,0632 лея.

Курс валют
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Что касается доллара, то он уйдет в крутое пике. В пятницу "зеленый" подешевеет еще на пять банов и разместится на отметке в 17,7999 лея.

В незначительном, но все-таки минусе окажется украинская гривна, которая ослабеет до 0,6895 лея. Румынский лей гордо устоит и даже укрепится на 1 бан – до 4,2376 в переводе на национальную валюту. Что касается российского рубля, то он сохранит крепкие позиции – 0,2827 лея.

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Теги:
Нацбанк, курс валют, евро, доллар, лей


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