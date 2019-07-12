Министр финансов о зарплатах и пенсиях: хватит ли в бюджете Молдовы денег

Глава Минфина рассказала о наследии предыдущей власти, а также о корректировке бюджета на 2019 год, которая планируется уже в августе.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Зарплаты будут выплачиваться полностью и своевременно, заявила министр финансов Молдовы Наталья Гаврилицэ на пресс-конференции в пятницу.

Обращение к гражданам Молдовы

Свой спич министр начала с четкого обращения к населению республики, в котором чиновница постаралась успокоить людей – задержек по выплатам зарплат и пенсий не будет.

"Зарплаты будут выплачены полностью и своевременно. Все понимают, что многие решения предыдущей власти оказались подарками или, лучше сказать, электоральными манипуляциями, сделанными в спешке, которые нам дорого обходятся, и на которые не были распределены бюджетные средства на местном уровне", - отметила Гаврилица.

По ее словам, люди ожидают, что власти сохранят повышенные затраты на выплату зарплат и пенсий – это закономерно.

"Заверяю, что это - моя забота и приоритет номер один в моей деятельности. Нынешнее правительство в первые недели своей работы приняло твердые и последовательные решения для борьбы с коррупцией, для консолидации государственных ведомств, чтобы они работали на благо граждан, а не на партии, а также для корректировки некоторых решений предыдущей власти", - отметила министр.

Она пояснила, что принятые властями меры позволили разблокировать отношения с ЕС и другими зарубежными партнерами. "Таким образом, мы уверены в их поддержке, поэтому зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя", - подчеркнула глава Минфина.

Наследство предыдущей власти

Министр решила обойтись без сложных терминов и объяснила положение дел буквально "на пальцах".

"Чтобы было всем понятно, буду сравнивать бюджет страны с бюджетом семьи. Так же как у одной семьи есть расходы и доходы, если затраты выше доходов, то это означает дефицит", - начала министр.

По ее словам, в бюджете на 2019 год по статье доходов наряду с налоговыми поступлениями и сборами были запланированы гранты со стороны ЕС в размере миллиарда 200 миллионов леев.

"В условиях приостановки отношений с МВФ, ЕС и другими партнерами эти доходы не могли попасть в бюджет. По статье расходов, как всем известно, в преддверии выборов в спешке был принят новый закон о заработной плате. Это произошло без предварительной подготовки. Что я имею ввиду? Во-первых, не было регистра бюджетных служащих или данных, которые бы позволили узнать влияние этого закона", - отметила Гаврилицэ.

Во-вторых, как пояснила она, "коллеги из Минфина работали над логической архитектурой закона, однако депутаты предыдущего парламента внесли очень много популистских дополнений, которые погубили замысел этого закона и внесли существенный дисбаланс". В этом контексте министр обратила внимание на зарплаты некоторых сотрудников правоохранительных органов и судей.

"В-третьих, и, возможно, это самое главное для наших граждан – закон был принят после того, как местные власти сформировали бюджеты. Как следствие, если обратить внимание на исполнение бюджета за первую половину года, уже видно, что затраты на закон о заработной плате превысят сумму, которая была запланирована в бюджете, более чем на миллиард леев", - сказала глава Минфина.

По ее словам, таким образом, уже сейчас становится понятно, что сумма дефицита бюджета увеличится на два с лишним миллиарда леев. "Наряду с этим заморозка отношений с международными партнерами поставила под сомнение ресурсы, за счет которых этот дефицит может быть покрыт", - отметила Гаврилицэ.

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Приоритеты правительства

В сложившихся условиях приоритетом правительства номер один, как отметила глава Минфина, стало разблокирование отношений с международными партнерами и, в первую очередь, с МВФ и ЕС.

"Программа с МВФ – это одно из условий для получения средств для бюджетной поддержки со стороны ЕС и других партнеров", - добавила министр.

По ее словам, в этом случае Евросоюз намерен выделить миллиард 368 миллионов леев. Она напомнила, что властям уже удалось договориться с экспертами миссии МВФ по поводу выделения 46,5 миллиона долларов на финансирование бюджетного дефицита. Правда, этот пункт должен еще утвердить совет директоров фонда. А для этого, как отметила министр, "в первую очередь, надо скорректировать плохие программы предыдущей власти".

"В частности, речь идет о тех программах, которые благоприятствовали деятельности узкого круга граждан в ущерб бюджету, то есть в ущерб всей стране", - отметила Гаврилицэ.

Во-вторых, как добавила министр, необходимо было прийти к реалистичному налогово-бюджетному законодательству, которое бы не коснулось приоритетных социальных расходов, а покрыло бы эти повешения зарплат.

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"Мы договорились представить парламенту поправки, чтобы отразить реальные условия и покрыть расходы закона о заработной плате", - сказала она.

Корректировка, как пояснила глава Мифина, касаются перевода свыше миллиарда леев на покрытие расходов местных публичных администраций, а также сокращение затраты на капитальные инвестиции, которые еще не были выполнены, и другие.

Сами поправки планируется представить парламенту к середине августа, чтобы, как отметила Гаврилицэ, совет директоров МВФ в сентябре дал "добро" и до конца года Молдова получила денежные вливания из-за рубежа.

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