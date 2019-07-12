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Евро

Курс валют после выходных: евро упадет ниже психологического барьера

CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на несколько дней: "тяжеловесы" продолжат отступление.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 15 июля.

Курс валют
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Основные игроки продолжат прогибаться, а молдавский "лев", как говорится, на волне. Отличится евро - в первый день грядущей рабочей пятидневки он уступит сразу 8 банов и опустится ниже психологического барьера в 20 леев. Таким образом, "иностранец" закрепится на уровне 19,9867 лея.

Доллар продолжит проседать - в понедельник "американец" подешевеет еще на четыре бана и остановится на уровне 17,7526 лея.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся российский рубль, который уступит позиции до 0,2815 лея, украинская гривна - до 0,6848 лея и румынский лей – до 4,2242 в переводе на национальную валюту.

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