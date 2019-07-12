Курс валют после выходных: евро упадет ниже психологического барьера

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 15 июля.
Доллар продолжит проседать - в понедельник "американец" подешевеет еще на четыре бана и остановится на уровне 17,7526 лея.
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В незначительном, но все-таки минусе окажутся российский рубль, который уступит позиции до 0,2815 лея, украинская гривна - до 0,6848 лея и румынский лей – до 4,2242 в переводе на национальную валюту.
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