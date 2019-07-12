Курс валют после выходных: евро упадет ниже психологического барьера

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 15 июля.

Основные игроки продолжат прогибаться, а молдавский "лев", как говорится, на волне. Отличится евро - в первый день грядущей рабочей пятидневки он уступит сразу 8 банов и опустится ниже психологического барьера в 20 леев. Таким образом, "иностранец" закрепится на уровне 19,9867 лея.

Доллар продолжит проседать - в понедельник "американец" подешевеет еще на четыре бана и остановится на уровне 17,7526 лея.

Валютный прогноз на месяц: евро и доллар готовят сюрпризы>>>

В незначительном, но все-таки минусе окажутся российский рубль, который уступит позиции до 0,2815 лея, украинская гривна - до 0,6848 лея и румынский лей – до 4,2242 в переводе на национальную валюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK