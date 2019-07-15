Согласуют с МВФ: минфин готовит "налог на богатых" и повышение цен на табак

Министр финансов сообщила, что готовятся изменения в налоговой и таможенной политике. Разглашать детали запрещено, пока это не утвердит МВФ.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Министерством финансов подготовлены поправки к Налоговому и Таможенному кодексам, которые заметно меняют финансовую политику государства в отношении налогов и сборов. Изменения вступят в силу уже в 2020 году.

На пресс-конференции глава министерства Наталья Гаврилица сообщила, что с Международным валютным фондом (МВФ) "были согласованы обязательные шаги", которые власти Молдовы должны принять, чтобы увеличить доходы государственного бюджета.

Большинство поправок вступят в силу в 2020 году, однако уже в 2019 году планируется повышение акцизов на табачную продукцию, которая используется в "устройствах для нагревания табака". По словам Гаврилицы, к этой теме было привлечено особое внимание в переговорах с МВФ.

Кроме того, готовится законопроект о повышении налогообложения людей с высокими доходами. Гаврилица отказалась рассказать о подробностях этих поправок, сославшись на запрет разглашения деталей до тех пор, пока этап согласования законопроекта не завершится его утверждением на совете директоров МВФ.

Министр финансов раскрыла лишь некоторые общие детали. В частности, предполагается отменить личное освобождение от уплаты подоходного налога лицами с высокими доходами, повысить налоги на доход от прироста капитала.

Также министр сообщила, что будут приняты меры по укреплению Государственной налоговой службы и Таможенной службы.

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