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Приднестровье будет учиться по новым российским пособиям

В Тирасполе представили перспективы Российского торгового проекта для региона

© Sputnik / Евгений Панасенко, Николай Костыркин
Экономика
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Договор о создании российского торгового проекта недавно был подписан на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе презентовали Российский торговый проект, который призван укрепить экономические связи с Российской Федерацией и продвигать приднестровские товары и услуги на российском рынке. Договор о его открытии был заключен на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне нынешнего года, сообщили в парламентской пресс-службе.

"Выход Приднестровья на российский рынок – это главное стратегическое направление. Инструментов для этого выхода в течение последнего времени реализовалось достаточно много. Сейчас найден наиболее сбалансированный и эффективный путь", – отметил министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник.

Документ был подписан руководителями приднестровской и российской организаций – Агентства по инвестициям Приднестровья и Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений РФ (СРВТ). Российская организация развития торговли создана пять лет назад. Она предлагает компаниям-экспортерам поиск партнеров на целевых рынках по выбранным отраслям и проведение переговоров до заключения контрактов.

Московский Кремль, Москва-река, Большой Москворецкий мост
© Sputnik / Alexander Vilf
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"Взаимодействие с такого рода структурами расширит контакты и возможности, что положительно скажется на общем экспорте приднестровских товаров на российский рынок. Россия – стратегический партнер. Очень важно взаимодействие с ней в экономической сфере", – считает глава Законодательного Собрания Приднестровья Александр Коршунов.

На презентации Российского торгового проекта присутствовали руководители приднестровских предприятий. К примеру, инициатива вызвала интерес у руководства швейной фабрики "Одема". Предприятие надеется на выход на российский рынок, которого сегодня нет.

"Одема" на протяжении десяти лет участвует в международных выставках в России. Но больших результатов за это время не было достигнуто. К сожалению, сегодня поставки нашей продукции в Россию отсутствуют. Хочется верить, что с реализацией этого проекта продвижения в этом направлении будут положительные", – отметил директор швейной фабрики Илья Шойхет.

В рамках Российского торгового проекта планируется проводить презентации приднестровских производителей, а также предусматривается их участие в различных выставках, форумах, ярмарках.

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Теги:
XXI Петербургский международный экономический форум, Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, Международный экономический форум, экспорт, экспорт в РФ, торговля с Россией, торговля, Приднестровье


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