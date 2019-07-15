Подтверждено из первых уст: назначение нового директора "Молдовагаз"

Человек, который займет пост главы компании "Молдовагаз", получил экономическое образование. У него звание доктора экономических наук и внушительный опыт работы.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Новым директором АО "Молдовагаз" может быть назначен Вадим Чебан, который на данный момент занимает пост первого вице-председателя исполкома Гагаузии. Информацию sputnik.md подтвердил сам Чебан.

Вадиму Чебану 40 лет. У него экономическое образование. Он окончил Академию экономических знаний Молдовы. Защитил докторскую диссертацию в университете имени Лучиана Благи в румынском городе Сибиу.

Чебан работал в Национальной комиссии по финансовому рынку. В течение двух лет трудился в министерстве экономики. В 2009 году его назначили на пост гендиректора Национального агентства по регулированию энергетики. В 2014 году башкан Гагаузии Ирина Влах предложила ему присоединиться к ее команде. С тех пор и до настоящего времени Чебан занимает пост первого вице-председателя исполкома Гагаузии.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что на этой неделе предстоит утвердить нового руководителя "Молдовагаз". Глава государства не назвал имя, но отметил, что кандидат на пост директора компании – профессионал с опытом работы.

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Как происходит процедура назначения главы "Молдовагаз"

Пост главы "Молдовагаз" оказался вакантным с мая 2018 года, когда по решению парламента предыдущего руководителя компании Василия Ботнаря перевели на должность директора Службы информации и безопасности.

Процедура назначения председателя "Молдовагаз" выглядит следующим образом: правительство предлагает кандидатуру на этот пост, а "Газпром" может утвердить или отклонить вариант из Кишинева. Решение принимается Советом директоров "Газпрома" в координации с правительством Молдовы.

Контрактные отношения

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

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В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

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