ЕС выделяет Молдове 14,5 миллиона евро: как потратят деньги в Кишиневе

Решено официально: еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства написал в своем Twitter, что уже в ближайшие дни Молдова получит часть макрофинансовой помощи.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Евросоюз возобновляет бюджетную поддержку Молдове траншем в размере 14,5 миллиона евро.

"Рад сообщить сегодня о возобновлении бюджетной поддержки для Республики Молдова: в ближайшие дни ожидаются 14,54 миллиона евро", - сказано в сообщении еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в Twitter.

#FAC:Glad to announce today the resumption of budget support to the Republic of #Moldova 🇲🇩: €14.54 million is expected in the coming days.The disbursement a clear sign of #EU support to #Moldova +its citizens, of appreciation of steps already taken+of encouragement for reforms. pic.twitter.com/Syfg62WUrQ — Johannes Hahn (@JHahnEU) 15 июля 2019 г.

​По его словам, выделение средств – это знак поддержки страны со стороны ЕС, а также поддержки реформ.

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Сумма в 14,54 миллиона евро, которая должна поступить в ближайшие дни, как написал в Facebook министр иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску, подтверждает поддержку, оказываемую Молдове со стороны ЕС.

"Это следствие доверия к уже предпринятым действиям нового правительства, а также поощрение программы реформ, которую мы предложили к внедрению", - отметил Попеску.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановлении макрофинансовой помощи до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией.

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Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил, что вопрос выделения ЕС макрофинансовой помощи для республики может быть решен уже этой осенью.

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