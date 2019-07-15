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Курс валют на вторник: что готовят доллар и евро

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: на валютном рынке почти полный штиль.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 16 июля. На валютном рынке без особых изменений. Молдавский "лев" не спешит сдавать позиции. Евро за сутки укрепится всего на один бан и установится на уровне в 19,9942 лея.

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© Sputnik / Антон Денисов
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Что касается доллара, то он продолжит дешеветь. Во вторник "американец" уступит еще три бана и расположится на отметке в 17,7285 лея.

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В незначительном, но все-таки минусе окажется украинская гривна, которая опустится до 0,6847 лея. Российский рубль станет несколько тверже и укрепится до 0,2831 лея, а румынский лей – до 4,2252 в переводе на национальную валюту.

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