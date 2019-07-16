13:24 16 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.68
Поиск
ГагаузияЦистерны первичной обработки винограда для производства вина совхозе Трифешты. Кагульский район.

В Гагаузии предприятиям платят по 20 тысяч леев за созданные рабочие места

© Sputnik / Miroslav Rotari © Sputnik / Борис Кауфман
1 / 2
Экономика
Получить короткую ссылку
23 0 0

На эти цели в бюджете автономии на следующий год выделено 620 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Еще пять заявок на субсидирование новых рабочих мест от предприятий было удовлетворено Исполнительным комитетом Гагаузии. Заявки были рассмотрены на заседании Исполкома.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Власти Гагаузии выделили финансирование для "малокомплектных" школ

Из бюджета автономии предприятиям выплачивается по 20 тысяч леев за каждое новое рабочее место, созданное в производственной сфере. На эти цели в бюджете Гагаузии на 2020 год предусмотрено 620 тысяч леев.

Субсидии выделяются равными долями в течение двух лет. Соответственно, средства будут выделены предприятиям, планирующим открытие рабочих мест в 2019 году.

По итогам 2018 года Исполком Гагаузии выделил 100 тысяч леев на выплату первого транша субсидий экономическим агентам, сообщает региональное издание gagauzinfo.md.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В ремонт больниц в Гагаузии бюджет автономии вкладывает миллионы леев
Бюджет Гагаузии выделил деньги на поддержку школ в автономии
Теги:
Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться