В Гагаузии предприятиям платят по 20 тысяч леев за созданные рабочие места

На эти цели в бюджете автономии на следующий год выделено 620 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Еще пять заявок на субсидирование новых рабочих мест от предприятий было удовлетворено Исполнительным комитетом Гагаузии. Заявки были рассмотрены на заседании Исполкома.

Из бюджета автономии предприятиям выплачивается по 20 тысяч леев за каждое новое рабочее место, созданное в производственной сфере. На эти цели в бюджете Гагаузии на 2020 год предусмотрено 620 тысяч леев.

Субсидии выделяются равными долями в течение двух лет. Соответственно, средства будут выделены предприятиям, планирующим открытие рабочих мест в 2019 году.

По итогам 2018 года Исполком Гагаузии выделил 100 тысяч леев на выплату первого транша субсидий экономическим агентам, сообщает региональное издание gagauzinfo.md.

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