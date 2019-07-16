В среду граждане страны порадуются твердости и решимости молдавского лея

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: лей будет наступать практически по всем позициям.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 17 июля. На валютном рынке без особых изменений. Молдавский "лев" пойдет в решительное наступление. Евро за сутки ослабнет сразу на 14 банов и установится на уровне в 19,85 лея.

Что касается доллара, то и он продолжит дешеветь. Во среду "американец" уступит еще три бана и расположится на отметке в 17,69 лея.

Украинская гривна сохранит равновесие и не упадет ни на один бан, ее будут продавать по 0,68 лея. Российский рубль удержит свои твердые позиции и будет стоить 0,28 лея. В том же положении окажется румынский лей – он устоит на отметке в 4,22 в переводе на национальную валюту.

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