Евро и доллар летят вниз: курс валют на четверг

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 18 июля. Все основные игроки сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро за сутки подешевеет на пять банов и установится на уровне в 19,8041 лея.

С начала июля "иностранец" уступил нацвалюте 80 банов.

Доллар также продолжит ретираду. В четверг он оступится еще на четыре бана и упадет до 17,653 лея. С начала месяца "американец" подешевел более чем на 50 банов.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который опустится до 0,2813 лея, украинская гривна - до 0,6812 лея, а румынский лей – до 4,184 в переводе на национальную валюту.

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