НАРЭ примет решение по вопросу о повышении цен на электроэнергию 9 августа

Мнения экспертов разделились - одни говорят, что тарифы искусственно занижались политиками. Другие отвечают, что аппетиты энергокомпаний непомерны, а требования повысить цены необоснованы.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Открытое собрание по вопросу о повышении тарифов на электроэнергию состоится 9 августа. Об этом заявил генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Вячеслав Унтилэ.

Унтилэ сообщил, что 9 августа будет принято решение по окончательным тарифам, которые предстоит утвердить совету директоров НАРЭ. Вместе с тем директор регулирующего органа отказался подтвердить или опровергнуть, что цены на электроэнергию будут повышены.

В июле глава миссии экспертов МВФ Рубен Атоян, который находился с визитом в Молдове, дал понять, что повышение тарифов неизбежно, и вопрос лишь в том, насколько вырастут цены на энергию.

"У меня нет ожиданий относительно того, насколько вырастут тарифы. Но я ожидаю применения одобренной ранее методологии. Политизации тарифов на энергию не должно быть", - заявил Атоян. Вместе с тем, глава миссии МВФ подчеркнул, что "у нас нет позиции относительно размера тарифов".

Возможное повышение оправдывают борьбой с "политизацией тарифов"

В июле 2019 года компании по поставке и распределению электроэнергии обратились в НАРЭ с требованием повысить тарифы на электроэнергию для конечных потребителей.

Некоторые обозреватели заявляют об "искусственном сдерживании" тарифов кабинетом министров Павла Филипа и о политизации тарифной политики, которую практиковало прежнее правительство. Напомним, что цены на электроэнергию были понижены в начале лета 2018 года, в преддверии парламентских выборов.

Вместе с тем, ранее звучали высказывания экспертов о том, что понижение тарифов было экономически оправданным.

В июле 2019 года компания Gas Natural Fenosa Furnizare Energie запросила у НАРЭ повышение тарифов на электроэнергию для конечных бытовых потребителей с 1 августа на 8,6%. Согласно материалам, опубликованным регулятором, компания требует увеличить тариф для потребителей в сетях низкого напряжения на 8,6% - с 1,79 лея 1,94 лея за 1 кВт/ч, без НДС. Поставщик электроэнергии мотивирует свой запрос повышением на 2% закупочной цены на электроэнергию, изменением курса доллара (по прогнозу, в 2019 году 1 доллар будет стоить в среднем 17,84 лея), а также "тарифными отклонениями", которые составили более 67 миллионов леев. Также в стоимость тарифа включено повышение минимальной гарантированной зарплаты и другие факторы.

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