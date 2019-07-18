Газовые перспективы: что будет с поставками "голубого топлива" в Молдову

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Поставки газа в Молдову и возможность снижения тарифа на "голубое топливо" обсудили на заседании Совета безопасности, сообщил президент страны Игорь Додон на пресс-конференции по его итогам в четверг.

"Обсудили поставки газа после 1 января 2020 года. Известно, что существует неопределенность относительно транзита газа через Украину. Минэкономики в срочном порядке вместе с новым руководством "Молдовагаз" инициировали переговоры с Российской Федерацией по договору после 1 января 2020 года. Параллельно посмотрим риски, если транзит через Украину приостановится", - отметил Додон.

Накануне глава республики совершил рабочий визит в Москву, где у него состоялись встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком и руководством газового концерна.

По словам президента, среди прочего он обсудил с российским руководством условия поставок газа. "Официально попросил и подписал сегодня после вчерашних переговоров официальное письмо руководству Российской Федерации рассмотреть возможность предоставления Республике Молдова скидки на газ с 1 сентября по 1 января от компании "Газпром", - сказал Додон.

По его словам, "если не будет этой скидки, то даже учитывая внутренние резервы "Молдовагаз", которые будут выявлены новым директором компании Вадимом Чебаном, есть риски увеличения тарифов".

Получит ли Молдова скидки от "Газпрома">>>

"Мы этого не хотим. Я смотрю реалистично, у нас есть шансы получить скидку на газ от "Газпрома" компании "Молдовагаз". У нас есть месяц на завершение дискуссий. Они ведутся как на уровне Чебана, как и на политическом уровне. Наше преимущество в том, что мы являемся наблюдатели в ЕАЭС", - сказал Додон.

Он напомнил, что для членов Евразийского экономического союза существуют более низкие цены на поставки газа.

"Статус наблюдателя позволяет нам включиться в эти дискуссии. Окончательное решение может быть принято на возможной встрече с Владимиром Путиным, которая может состоятся в последующий период", - отметил президент.

Додон сообщил, что параллельно ведутся переговоры об условиях транзита газа и поставках газа с 1 января 2020 года.

"У нас нет договора. Предыдущая власть перед выборами понизила тариф на газ с учетом, если выиграют Демократы, то они как-то решат, а если нет, то решит кто-то другой. Они даже не инициировали переговоры по новому контракту. Сейчас мы идем по двум направлениям – с одной стороны новый контракт с "Газпромом" с 1 января 2020 года в случае, если будет транзит через Украину, если не будет транзита через Украину, то у нас будут большие проблемы. А второй момент касается тарифа", - сказал президент.

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