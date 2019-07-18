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Доллары и евро

Евро и доллар шокируют: курс валют на конец недели

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на несколько дней: иностранные игроки в смятении.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 19 июля, и выходные. Свободное падение основных игроков продолжится.

За сутки евро уступит молдавскому "льву" еще пять банов и закрепится на отметке в 19,7527 лея.

Денежные купюры: доллары США, евро, рубли
© Sputnik / Антон Денисов
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К слову, именно этот "иностранец" больше остальных сдал позиции  по отношению к национальному платежному средству Молдовы. С начала месяца евро подешевел примерно на 85 банов.

"Американец" же практически скопирует движения "европейца". В пятницу доллар потеряет четыре бана и расположится на уровне в 17,6166 лея. "Зеленый" уступил с начала июля порядка 50 банов.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который опустится до 0,2797 лея, украинская гривна - до 0,6762 лея, а румынский лей – до 4,1748 в переводе на национальную валюту.

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