Нацбанк Молдовы принял важное решение: что ждет бизнес и население

Регулятор прибег к имеющемуся у него инструментарию для того, чтобы держать в узде инфляцию.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение увеличить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на 0,5 процентных пункта - до 7% годовых.

Кроме того, на 0,5 процентных пункта выросли ставки по кредитам overnight — до 10% и по депозитам overnight — до 4% годовых.

При этом сохранился на ныне действующем уровне норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, то есть планка в 42,5% остается в силе.

"Эти повышения – первый шаг для смягчения инфляционных ожиданий и давлений, стимулирования сбережений. Цель - создание денежно-финансовых условий, способных поддерживать инфляцию в пределах ± 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5% в среднесрочной перспективе", - пояснили в Нацбанке.

Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте решили увеличить на три процентных пункта - до 17% от расчетной базы. Этот шаг направлен на "препятствование финансовому посредничеству в валюте".

В последний раз Национальный банк менял базисную ставку рефинансирования в начале декабря 2017 года, когда она была снижена на 0,5 процентных пункта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK