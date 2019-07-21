Курс валют в начале недели: евро и доллар готовят сюрприз

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 21 июля. Большая часть конкурентов продолжит сдавать позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро уступит один бан и расположится на отметке в 19,7469 лея. Единая европейская валюта больше остальных сдала позиции по отношению к национальному платежному средству Молдовы. С начала месяца она подешевела примерно на 86 банов.

Доллар же станет еще на четыре бана "легче" и будет торговаться по 17,5708 лея. "Американец" уступил с начала июля порядка 50 банов.

В незначительном, но все-таки минусе окажутся и российский рубль, который опустится до 0,279 лея, и румынский лей – до 4,1736 в переводе на национальную валюту. А украинская гривна будет в небольшом плюсе и разместится на уровне 0,6762 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK