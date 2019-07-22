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Парламент ввел мораторий на приватизацию госимущества

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Экономика
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Депутаты считают, что целый ряд масштабных сделок был проведен в подозрительных обстоятельствах и не исключают, что государство утратило собственность в результате преступных действий.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Парламент Молдовы ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение дороговоров государственно-частного партнерства.

Ограничительные меры введены постановлением парламента. В соответствии с документом, временный запрет на операции, связанные с приватизацией, сдачей в концессию и государственно-частным партнерством с участием госсобственности будет в силе до окончания работы специальной следственной комиссии, созданной в законодательном органе.

Папки с документами, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
Законна ли приватизация и концессия: назван список первых проверок

Спецкомиссии предстоит проверить законность организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове начиная с 2013 года.

Депутаты решили создать эту комиссию после ряда масштабных злоупотреблений, в результате которых государство утратило ряд стратегических активов, таких как "Banca de Economii", Кишиневский аэропорт, "Tutun-CTC, предприятие "Gările Auto" и других.

По мнению парламентариев, в ряде случаев передача госсобственности в частные руки произошла непрозрачно и в подозрительных обстоятельствах.

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Теги:
приватизация


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