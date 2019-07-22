Курс валют на вторник: что задумали евро и доллар

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 23 июля. Ситуация на валютном рынке не меняется - молдавский "лев" продолжит напирать на основных игроков.

Так, евро за сутки уступит еще пять банов и установится на уровне в 19,6939 лея. За месяц единая европейская валюта подешевела примерно на 90 банов.

Доллар также продолжит лететь вниз - во вторник станет слабее еще на два бана и закрепится на уровне в 17,5518 лея. "Американец" тоже просел с начала месяца, но не так резко как "европеец". "Зеленый" сдал порядка 55 банов.

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В незначительном, но все-таки минусе окажутся также российский рубль, который опустится до 0,2787 лея, и румынский лей – до 4,17 в переводе на национальную валюту. А украинская гривна будет в небольшом плюсе и разместится на уровне 0,6847 лея.

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