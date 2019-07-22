22:18 22 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.57
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Валюта разных стран

Курс валют на вторник: что задумали евро и доллар

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
24 0 0

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: стабильное падение "тяжеловесов" продолжится.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 23 июля. Ситуация на валютном рынке не меняется - молдавский "лев" продолжит напирать на основных игроков.

Так, евро за сутки уступит еще пять банов и установится на уровне в 19,6939 лея. За месяц единая европейская валюта подешевела примерно на 90 банов.

Денежные купюры: доллары США, евро, рубли
© Sputnik / Антон Денисов
Валютный прогноз на месяц: евро и доллар готовят сюрпризы

Доллар также продолжит лететь вниз - во вторник станет слабее еще на два бана и закрепится на уровне в 17,5518 лея. "Американец" тоже просел с начала месяца, но не так резко как "европеец". "Зеленый" сдал порядка 55 банов.

Прогноз Минэкономики: курс лея продолжит падение в 2019-2022 годах>>>

В незначительном, но все-таки минусе окажутся также российский рубль, который опустится до 0,2787 лея, и румынский лей – до 4,17 в переводе на национальную валюту. А украинская гривна будет в небольшом плюсе и разместится на уровне 0,6847 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Финансовый аналитик: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
Ради почета и любви: в Бендерской крепости бились современные рыцари
"Славы и любви ради" в Бендерской крепости бились современные рыцари
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться