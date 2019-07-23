ЕК возобновила финансовую помощь Молдове

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Еврокомиссия возобновила бюджетную поддержку Молдове, которая была приостановлена ввиду ситуации с верховенством права в стране, перечислив 14,5 миллиона евро, об этом рассказала на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Наташа Берто.

"Еврокомиссия сегодня возобновила бюджетную поддержку Республике Молдова посредством перечисления 14,54 миллиона евро", - сказала она.

По ее словам, это поддержит реализацию соглашения о свободной торговле ЕС и Молдовы и ряд других проектов, включая внедрение плана действий по либерализации визового режима.

Возобновление поддержки произошло после почти двух лет, в течение которых она была приостановлена из-за ухудшения ситуации в области верховенства права в стране, говорится в сообщении ЕК.

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"Недавно созданное правительство приняло важные решения, которые позволили ЕС посчитать, что были выполнены условия для возобновления бюджетной поддержки Республике Молдова", - отмечается в релизе.

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