16:58 23 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.55
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Здание Еврокомиссии

ЕК возобновила финансовую помощь Молдове

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
Получить короткую ссылку
11110

Представитель Европейской комиссии Наташа Берто озвучила на брифинге решение Брюсселя.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Еврокомиссия возобновила бюджетную поддержку Молдове, которая была приостановлена ввиду ситуации с верховенством права в стране, перечислив 14,5 миллиона евро, об этом рассказала на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Наташа Берто.

Правительство Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова получит финансовую помощь от ЕС: пока мало, но тоже - ничего

"Еврокомиссия сегодня возобновила бюджетную поддержку Республике Молдова посредством перечисления 14,54 миллиона евро", - сказала она.

По ее словам, это поддержит реализацию соглашения о свободной торговле ЕС и Молдовы и ряд других проектов, включая внедрение плана действий по либерализации визового режима.

Возобновление поддержки произошло после почти двух лет, в течение которых она была приостановлена из-за ухудшения ситуации в области верховенства права в стране, говорится в сообщении ЕК.

Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты>>>

"Недавно созданное правительство приняло важные решения, которые позволили ЕС посчитать, что были выполнены условия для возобновления бюджетной поддержки Республике Молдова", - отмечается в релизе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
Что думают кишиневцы о первых солнечных деревьях, появившихся в городе в редактуре
Что думают кишиневцы о первых "солнечных деревьях", появившихся в городе
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться