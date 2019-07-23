Молдаване продали в июне миллионы долларов и евро: что происходит с леем

Нацвалюта республики по отношению к доллару в июне обесценилась более чем на 1%.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik, Элеонора Лисник. В июне 2019 года физические лица продали в обменных кассах валюту в объеме, эквивалентному 272 миллионам долларов, и купили иностранной налички на сумму в 87,2 миллиона долларов. Оборот наличного валютного рынка составил за первый месяц лета почти 360 миллионов долларов США, что на 8,5% не дотягивает до показателей мая, но 5,4% больше, чем в июне 2018-го. Такие данные приводятся на сайте Национального банка Молдовы.

Оборот наличного валютного рынка включает все транзакции по покупке/продаже валюты на рынке в долларах, евро, российских рублях, румынских леях, украинской гривне и так далее. А все расчеты Нацбанк предоставляет в долларах.

Согласно отчету НБМ, по-прежнему чаще всего люди меняют евро. За первый месяц лета на операции с этой иностранной валютой приходится 67% всех транзакций. Доля доллара составляет порядка 17%, российского рубля – 6%, румынского лея – 2%, а украинской гривны – 0,6%.

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Решение Нацбанка

В июне в сравнении с маем чистое предложение валюты со стороны физических лиц упало на 14% и составило 182,6 миллиона долларов. А вот чистый спрос на валюту со стороны экономических агентов снизился примерно на 30% и достиг отметки в 175,8 миллионов долларов.

В ситуации, когда предложение превысило спрос, Нацбанк вмешался в ситуацию на рынке, закупив валюты на 14 миллионов долларов, включая семь миллионов евро.

Предложение валюты превысило на 4% спрос в июне.

Лей в июне сдал позиции

По данным Нацбанка Молдовы, в июне национальная валюта подешевела на 1,2% по отношению к доллару с 17,9549 (майские показатели) до 18,1714 лея.

Напомним, что с апреля по июнь молдавский "лев" потерял в весе на 5,3% по отношению к валютной корзине евро-доллар. За этот период лей преодолел сразу два психологических барьера: доллар перешагнул 18-леевую планку, а евро – 20 леев.

К слову, в июле нацвалюта начала отыгрывать утраченные позиции. Так по отношению к "европейцу" лей укрепился примерно на 90 банов, а к "американцу" – на 55 банов.

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