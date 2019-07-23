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Министерство финансов РМ

Министр финансов объявила, какие налоги повысят и какие льготы отменят

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
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Людей с доходами выше определенной суммы ждет лишение личного освобождения, акцизы на табачные изделия будут повышены, как и налоги за загрязнение окружающей среды пластиком.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Начиная с 1 января 2020 года будет отменен целый ряд фискальных льгот, а некоторые виды налогов будут увеличены. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник министр финансов Наталья Гаврилица.

Пресс-конференция была посвящена фискальной политике, которую необходимо проводить Молдове для выполнения условий меморандума с Международным валютным фондом. По сообщению министра, повышение налогов и отмена льгот скоординированы с руководством МВФ.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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В частности, будет отменено личное налоговое освобождение для граждан с ежемесячным доходом выше 20 тысяч леев. В то же время Гаврилица подтвердила, что единая 12-процентная ставка подоходного налога для физических лиц останется на прежнем уровне.

Будут повышены акцизы на табачные изделия.

Также министр объявила о повышении налога за загрязнение окружающей среды, в том числе о 50-процентном увеличении налога на производство упаковки из пластика. Будут аннулированы налоговые освобождения для азартных игр, отменена льготная 10-процентная ставка НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства), отменены талоны на питание и аннулированы налоговые льготы на нефтепродукты, которые продают в зоне таможенного контроля.

Также будут ограничены продажи в режиме duty-free.

Законопроект уже был одобрен парламентом в первом чтении.

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Теги:
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