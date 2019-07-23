Национальный банк установил курс валют на 24 июля

Лей укрепляется по отношению ко всем основным валютам.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 24 июля. Лей продолжает укрепляться на фоне всех основных игроков.

Евро упадет сразу на 10 банов и установится на уровне 19,5934 лея за единицу.

Доллар станет слабее на два бана и будет стоить 17,5245 лея.

Румынский лей подешевеет почти на два бана, до 4,1507 лея. Незначительно подешевеют также российский рубль и украинская гривна, их курс составит, соответственно, 0,2773 и 0,6835 лея.

Как сообщалось ранее, экспорт является основным источником поступлений валюты в страну, оставив на втором месте денежные переводы молдавских граждан, которые работают за границей.

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт Молдовы покрывал только 54 процента ​​стоимости импорта, но ситуация явно лучше, чем пять лет назад, когда экспорт покрывал только около трети импорта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK