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Молдавские леи

Национальный банк установил курс валют на 24 июля

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Лей укрепляется по отношению ко всем основным валютам.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 24 июля. Лей продолжает укрепляться на фоне всех основных игроков.

Евро упадет сразу на 10 банов и установится на уровне 19,5934 лея за единицу.

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Доллар станет слабее на два бана и будет стоить 17,5245 лея.

Румынский лей подешевеет почти на два бана, до 4,1507 лея. Незначительно подешевеют также российский рубль и украинская гривна, их курс составит, соответственно, 0,2773 и 0,6835 лея.

Как сообщалось ранее, экспорт является основным источником поступлений валюты в страну, оставив на втором месте денежные переводы молдавских граждан, которые работают за границей.

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт Молдовы покрывал только 54 процента ​​стоимости импорта, но ситуация явно лучше, чем пять лет назад, когда экспорт покрывал только около трети импорта.

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Теги:
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