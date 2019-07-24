Энергетическая безопасность Молдовы: будет ли у страны газ в 2020 году

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Энергетическая безопасность – острая проблема для Республики Молдова, считает премьер страны Майя Санду. Об этом она заявила на заседании комиссии по внешней политике в Европарламенте, состоявшемся в среду.

"Проблема энергобезопасности очень острая. Мы зависим от российского газа. Известно, что ведутся переговоры между Россией и Украиной в том, что касается приостановки транзита газа через Украину. Если это произойдет, если не будет найдено решение до конца года, то Молдова не сможет получать российский газ и это не зависит от того, какое соглашение мы подпишем с Россией", - сказала Санду.

Как считает молдавский премьер, это не только технический вопрос, но и экономический. "Сегодня мы покупаем газ у России по лучшей цене, чем мы могли бы получить от Украины по системе реверса", - сказала премьер.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров). Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

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Что думает президент о поставках газа в Молдову в 2020 году

Глава республики Игорь Додон ранее сообщал, что власти Молдовы ведут переговоры с российской стороной об условиях транзита газа и поставках газа с 1 января 2020 года.

"Предыдущая власть перед выборами понизила тариф на газ с учетом, если выиграют демократы, то они как-то решат, а если нет, то решит кто-то другой. Они даже не инициировали переговоры по новому контракту. Сейчас мы идем по двум направлениям – с одной стороны новый контракт с "Газпромом" с 1 января 2020 года в случае, если будет транзит через Украину, если не будет транзита через Украину, то у нас будут большие проблемы. А второй момент касается тарифа", - сказал президент.

Додон также подчеркивал, что за счет транзита российского газа через территорию Молдовы госбюджет республики получал несколько десятков миллионов долларов, которые предназначались для компенсаций конечных тарифов для населения страны.

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Альтернативные поставки газа

В рамках выступления перед европейскими депутатами Санду также напомнила о проекте строительства газопровода Яссы-Кишинев. Она рассказала, что ведутся работы над тем, чтобы сдача объекта произошла как можно скорее.

По ее словам, дела продвигаются и по вопросу взаимоподключения компаний по электроснабжению к европейской системе через Румынию.

"Но даже в этом дела не могут изменится за одну ночь. Возможно в течение пяти лет у нас будут альтернативы с точки зрения энергетики", - сказала Санду.

Президент Молдовы ранее обращал внимание на то, что по проектной документации на строительство газопровода Яссы-Кишинев нужно 28 месяцев. "И это без станции, чтобы было нормальное давление. А она стоит 150-200 миллионов", - отметил Додон.

При этом глава республики заявлял в одном из своих интервью о важности всех возможных источников поставок голубого топлива в Молдову. По его мнению, сдать в эксплуатацию газопровод Яссы-Кишинев следует как можно быстрее, чтобы минимизировать риски, которые существуют в случае прекращения транзита газа через территорию Украины.

Когда сдадут в эксплуатацию ветку Унгены-Кишинев?

Проект румынской газовой ветки в Молдову задумывался как альтернативный источник поставок "голубого" топлива в республику. Трубопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года. Его строительство обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а пропускная способность – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить трубу с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань для подключения газокомпрессорной станции.

Первые поставки газа из-за Прута начались с марта 2015-го, однако объемы были крайне незначительными, а затем и вовсе заглохли.

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Что думают эксперты?

К слову, продление ветки до молдавской столицы неоднократно откладывалось и началось лишь 2 мая этого года. Именно тогда румынская компания Transgaz объявила о подписании всех необходимых контрактов. Министр экономики Молдовы Вадим Брынзан заявил, что к концу этого года газопровод Унгены-Кишинев построят не полностью. "Срок строительства был - окончание 2019 года. На данный момент могу сказать, что, скорее всего, у нас будет 90% до конца года. Первый газ поступит в феврале-марте следующего года. Проект движется", - сказал Брынзан.

Смысл в альтернативном источнике получения газа - есть, с точки зрения энергобезопасности. Вопрос только в эффективности проекта, на который возлагается так много надежд. К примеру, как утверждают некоторые эксперты, чтобы румынский газопровод соответствовал своему предназначению, нужно построить необходимую инфраструктуру с обоих берегов Прута. А это, по мнению некоторых аналитиков, нереально.

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Специалисты в области энергетики обращают внимание, что проблема не столько в сроках строительства альтернативной газовой ветки, а в том, чтобы та была подключена к центральной магистрали по распределению газа по всей республике. А это тоже весьма важный момент.

Наиболее логичное решением проблемы, по мнению специалистов, - реверсные поставки газа через Трансбалканский газопровод.

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