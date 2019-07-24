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Доллары и евро

Курс валют на четверг: доллар удивит, а евро продолжит падать

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: у доллара свои планы, а евро продолжит унывать.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 25 июля. На валютном рынке практически без изменений.

Евро продолжит сдавать позиции. За сутки он уступит еще четыре бана и расположится на уровне 19,5554 лея. 

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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С начала месяца "европеец" проиграл молдавскому "льву" порядка одного лея.

Доллар удивит – после продолжающегося в последнее время отступления "американец" возьмет передышку. В четверг "зеленый" отвоюет один бан и закрепится на уровне 17,533 лея.

С начала июля доллар ослаб на примерно 60 банов.

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В незначительном, но все-таки плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,278 лея, и украинская гривна - до 0,6883 лея. А румынский лей уйдет в небольшой минус - до 4,1437 в переводе на национальную валюту.

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