В Гагаузии состоится международный форум InvestGagauzia-2019

В пятый раз в Комрате соберутся деловые люди из многих стран мира.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В начале ноября в Гагаузской автономии состоится международный форум InvestGagauzia-2019. Это решение было одобрено на заседании Исполнительного комитета Гагаузии.

Сформирован организационный комитет, который займется подготовкой мероприятия и определит точную дату его проведения, сообщает портал gagauzinfo.md.

Это уже пятый по счету инвестиционный форум InvestGagauzia. Четвертое его издание состоялось в Комрате в ноябре 2018 года. В его работе принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным Исполкома автономии, объем инвестиций по подписанным соглашениям на четвертом форуме InvestGagauzia составил около 5 миллионов евро. В работе форума приняли участие более 350 делегатов из более чем 10 стран мира.

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