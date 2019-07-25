В Молдове готовятся к возобновлению поставок агропродукции в Россию

Ответ от Россельхознадзора еще не получен, но садоводы надеются на положительное решение.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Более пятисот предприятий включены в расширенный список производителей, которые намерены осуществлять поставки свежей продукции на российский рынок. Ранее Россельхознадзор запросил соответствующий документ у молдавской стороны. Как рассказал для Sputnik советник президента Молдовы по сельскому хозяйству Ион Пержу, главное требование Россельхознадзора заключается в том, что предприятия должны доказать, что продукция является исключительно молдавской, дабы избежать реэкспортных поставок.

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"В список вошли те производители, которые имеют молдавскую продукцию. То есть, свои сады, холодильные базы, свою логистику, инфраструктуру для экспорта. Вопрос состоит в том, чтобы в него не вошли посредники, которые могут экспортировать не молдавскую продукцию", - пояснил Пержу.

Садоводы готовятся к сезону

Сельхозпроизводители пока еще не получили от Россельхознадзора ответа о том, какие именно молдавские предприятия получат доступ на российский рынок. Тем не менее, некоторые из садоводов активно готовятся к новому сезону. Администратор кооператива в Фалештах Виктор Гонца рассказал, что его предприятие старается завоевать российский рынок экологически чистым продуктом.

"Стараемся вырастить экологически чистые яблоки. Это значит, что химии используем мало. Обрабатываем продукт как можно более экологическим способом", - отметил Гонца.

Качество продукции, не единственное, на что делают ставку молдавские производители. Отдельное внимание уделяется системе отслеживаемости товара. В частности, на деревянные контейнеры, в которые складируют экспортный товар наносят штрих код, позволяющий проследить путь готовой продукции от сада до прилавка.

"Мы маркируем контейнеры, так чтобы был обозначен сорт, в каком саду были собраны эти яблоки, какого числа, и где они хранились. Эта информация будет внесена в базу данных", - отметил собеседник.

Как пояснил Гонца, в прошлом году кооператив под его руководством отправлял яблоки в московский регион. Однако сейчас предприятие задумывается о расширении географии поставок в Россию.

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Результаты снятия пошлин

По словам советника президента свежие молдавские фрукты ждут не только в Москве и Санкт-Петербурге. Они также могут быть востребованы в таких регионах как Красноярский край и Башкирия. О том, что потенциал для расширения поставок существует, говорят последние цифры. По словам Пержу, в результате снятия пошлин на пять товарных позиций со стороны Российской Федерации, Молдова стала в один ряд с лидерами продаж яблок в этой стране.

"Мы говорим о яблоках, винограде, овощах, а также консервной винодельческой продукции. Снятие пошлин по этим пяти товарам дали очень хороший результат. Экспорт яблок за пять месяцев вырос на 65%, консервной продукции на 52%, винодельческой более, чем на 50%", - заявил советник президента.

Пошлины отменены до конца текущего года. По словам Пержу, в сентябре начнет работать межправительственная комиссия, где должны обсуждаться нюансы продления беспошлинного режима.

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