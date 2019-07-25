В Молдове готовятся к возобновлению поставок агропродукции в Россию

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Более пятисот предприятий включены в расширенный список производителей, которые намерены осуществлять поставки свежей продукции на российский рынок. Ранее Россельхознадзор запросил соответствующий документ у молдавской стороны. Как рассказал для Sputnik советник президента Молдовы по сельскому хозяйству Ион Пержу, главное требование Россельхознадзора заключается в том, что предприятия должны доказать, что продукция является исключительно молдавской, дабы избежать реэкспортных поставок.
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"В список вошли те производители, которые имеют молдавскую продукцию. То есть, свои сады, холодильные базы, свою логистику, инфраструктуру для экспорта. Вопрос состоит в том, чтобы в него не вошли посредники, которые могут экспортировать не молдавскую продукцию", - пояснил Пержу.
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"Стараемся вырастить экологически чистые яблоки. Это значит, что химии используем мало. Обрабатываем продукт как можно более экологическим способом", - отметил Гонца.
Качество продукции, не единственное, на что делают ставку молдавские производители. Отдельное внимание уделяется системе отслеживаемости товара. В частности, на деревянные контейнеры, в которые складируют экспортный товар наносят штрих код, позволяющий проследить путь готовой продукции от сада до прилавка.
"Мы маркируем контейнеры, так чтобы был обозначен сорт, в каком саду были собраны эти яблоки, какого числа, и где они хранились. Эта информация будет внесена в базу данных", - отметил собеседник.
Как пояснил Гонца, в прошлом году кооператив под его руководством отправлял яблоки в московский регион. Однако сейчас предприятие задумывается о расширении географии поставок в Россию.
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Результаты снятия пошлин
По словам советника президента свежие молдавские фрукты ждут не только в Москве и Санкт-Петербурге. Они также могут быть востребованы в таких регионах как Красноярский край и Башкирия. О том, что потенциал для расширения поставок существует, говорят последние цифры. По словам Пержу, в результате снятия пошлин на пять товарных позиций со стороны Российской Федерации, Молдова стала в один ряд с лидерами продаж яблок в этой стране.
"Мы говорим о яблоках, винограде, овощах, а также консервной винодельческой продукции. Снятие пошлин по этим пяти товарам дали очень хороший результат. Экспорт яблок за пять месяцев вырос на 65%, консервной продукции на 52%, винодельческой более, чем на 50%", - заявил советник президента.
Пошлины отменены до конца текущего года. По словам Пержу, в сентябре начнет работать межправительственная комиссия, где должны обсуждаться нюансы продления беспошлинного режима.
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