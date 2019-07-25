Топ-10 изменений от Минфина Молдовы: между советами МВФ и нуждами страны

Согласовали и планируют внедрить: министерство финансов на днях представит правительству, а затем и парламенту пакет мер, которые позволят мобилизовать дополнительные ресурсы для бюджета на 2020 год.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Молдавские чиновники в срочном порядке рихтуют то, что оставило в качестве наследия предыдущая власть. Министр финансов страны Наталья Гаврилица представила основные меры налоговой политики, которые ведомство обсудило и согласовало с Международным валютным фондом. Эти изменения предназначены для мобилизации дополнительных ресурсов для бюджета на 2020 год.

Как пояснила министр, речь идет о трех видах мер по обеспечению бюджетной стабильности.

"В первую очередь предлагается аннулировать ряд плохих решений предыдущей власти, которые способствовали контрабанде и нарушениям. Вторая категория касается отмены ряда налоговых льгот, а третья - мобилизации ресурсов, предназначенных для обеспечения справедливого налогообложения", - сказала Гаврилицэ, пояснив, что последний пункт касается того, чтобы лица с высокими доходами платили больше налогов.

По ее словам, все поправки будут представлены в правительстве до конца текущей недели, а в парламенте – в начале следующей.

Она отметила, что Минфин продолжит обсуждение относительно проекта государственного бюджета на 2020 год, чтобы документ был представлен в нормальном режиме до конца текущего года.

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Топ мер, которые предлагает Минфин

ограничение не облагаемых налогом продаж в режиме duty-free (решение принято в первом чтении в парламенте Молдовы);

аннулирование налоговых льгот на нефтепродукты, которые продают в зоне таможенного контроля;

устранение некоторых последствий налоговой амнистии, особенно в налоговом администрировании, такие как запрет на налоговый контроль до 1 января 2018 года;

отмена налоговых освобождений для сферы азартных игр;

аннулирование налоговых освобождений частно-государственного партнерства;

отмена налоговых освобождений для талонов на питание;

отмена льготной 10-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства) и установления ее на уровне 20%;

повышение акцизов на табачную продукцию и изделия типа heat-not-burn ("айкосы" – ред.). (решение принято в первом чтении в парламенте Молдовы);

увеличение ставки налога на прирост капитала – на 100% для юридических лиц и на 50% – для физических лиц;

повышение налога на загрязнение окружающей среды, в том числе 50-процентное увеличение налога на производство упаковки из пластика;

отмена ежегодного освобождения от подоходного налога для лиц, чей доход превышает 360 тысяч леев в год;

введение применение подоходного налога в случае, когда ГНС косвенными методами выявило доходы в размере до 500 тысяч леев, - в настоящее время действует своего рода амнистия для указанных категорий налогоплательщиков. В то же время единая 12-процентная ставка подоходного налога останется на прежнем уровне.

Поспешность Минфина, когда можно было поторговаться с МВФ

Решения правительства по изменению налоговой политики - это выполнение условий МВФ, считает бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

"Нельзя было так быстро и сразу принимать весь пакет. Например, поднятие НДС для HORECA с 10% до 20%. Я был против, когда эту меру вводили. Но сейчас не время ее отменять. Выигрыш бюджета практически нулевой. Политически - огромный минус", - написал Муравский на своей странице в Facebook.

По его мнению, МВФ бы уступил, если бы с ними разговаривали четко, профессионально и в некоторые моменты жестко.

"Не уверен, что выбрано подходящее время для отмены освобождения для лиц с доходами свыше 20 тысяч леев в месяц. Нужно было договориться с МВФ, что правительство начнет подготовку к возврату к пропорциональной системе налогообложения в усовершенствованном виде, но не сейчас. Все это можно делать", - подчеркнул он.

В качестве примера он привел свой опыт ведения диалога с экспертами международной финансовой организации. "Переговоры с миссией МВФ и Всемирного банка только по одному показателю заняли у меня три ночи. Миссия три раза меняла билет, но в конце концов согласилась", - отметил Муравский.

Он также напомнил и о бывшем министре финансов Анатолии Арапу, который "доводил миссии до бешенства, но выторговывал по максимуму".

"Надо понимать, что их (МВФ – ред.) возврат домой без договоренности со страной - это тоже прокол, но уже их. Надо торговаться до последнего и знать, где и когда можно и надо уступать. А так, что мы имеем сейчас? В течение практически суток согласились на все. А потом новая миссия совсем на голову сядет и ноги свесит", - заключил экс-министр.

Не на все предложения МВФ стоит соглашаться

Повышение процентной ставки НДС для сектора HoReCa абсолютно не оправдано, считает экс-глава Минфина, нынешний советник президента Молдовы Ион Кику. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

По его мнению, МВФ не приветствует действия, которые повышают финансовую независимость страны. Как считает Кику, повышение процентной ставки НДС не принесет дополнительных денег в бюджет. Также он привел в качестве примера соседнюю Румынию, где этот показатель составляет всего 5%.

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При этом Кику поддержал инициативу Минфина об отмене налоговых освобождений для талонов на питание.

Уточнение по талонам на питание

В Минфине уточнили, что талоны на питание не будут отменены. Предлагается, чтобы они налогом в общем режиме, путем уплаты взносов социального страхования, взносов обязательного медицинского страхования и подоходного налога.

"Талоны на питание – это зарплаты, которые не способствуют медицинским, социальным и пенсионным выплатам", - отметили в министерстве.

В настоящее время, по некоторым оценкам, порядка 30 тысяч человек получают талоны на питание, которые выдают примерно 620 работодателей.

"Путем простой трансформации зарплатной карточки в талоны на питание существует высокий риск того, что в 2020 году будет создан фонд в размере почти миллиарда леев, из которого не будут выплачиваться взносы на социальное и медицинское страхование. Это ставит под угрозу устойчивость бюджета государственного социального страхования", - пояснили в Минфине.

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