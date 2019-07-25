HoReCa: МВФ сказал — "надо", Минфин ответил — "есть"

НДС для ресторанного и гостиничного бизнеса повысили до 20%, — это убьет туризм и ударит по населению, считают рестораторы и хозяева гостиниц.

На днях министр финансов Наталья Гаврилица провела большую пресс-конференцию с откровенным названием — "О фискальной политике, которую необходимо проводить Молдове для выполнения условий меморандума с Международным валютным фондом".

На пресс-конференции министр также объявила об аннулировании целого ряда льгот и повышении целого ряда налогов. В том числе речь шла и о возвращении 20-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa, пониженной в октябре 2018 года до 10%.

Не все знают, и поэтому мы сейчас вам объясним. "HoReCa" — это термин, обозначающий "индустрию гостеприимства". Сокращение от слов hotel, restaurant, cafe, catering (отель, ресторан, кафе, кейтеринг). То есть, вы представляете, сколько бизнесов и сколько людей затронет резкий скачок НДС с 10 до 20 процентов в Молдове — стране, где ВВП формируется преимущественно в сфере услуг.

Глава Минфина во время пресс-конференции очень мало говорила о том, что нужно Молдове для развития социальной сферы, бизнеса и экономики. Зато очень много о том, как удовлетворить пожелания МВФ. Скорее всего, фонд остался доволен тем, как резво кабмин исполнил его инструкции.

А вот молдавские предприниматели таким поворотом событий оказались категорически недовольны.

Особенности отечественного бизнес-климата: канонерки и бег с препятствиями

На владельцев кафе, ресторанчиков и гостиниц речи министра произвели тягостное впечатление. С тем же успехом раджа тропического острова мог бы провести брифинг "О выполнении требований колонизаторов, чьи канонерки маячат у нас на рейде".

"Что они делают?", — возмущается хозяин небольшого, но популярного кишиневского бара с грилем. У него балканская кухня, без особенного пафоса, но с душой, — за это завсегдатаи бар и любят.

"Десять процентов для меня было нормально, - говорит хозяин. Под вечер он выглядит таким же усталым, как и официантки, таскающие по восемь кружек пива за раз на руках. — Вот, я только недавно вышел из тени. Налоговые проверки побудили, конечно. Но последним толчком стало понижение НДС. Я всё показал, всю бухгалтерию. А теперь опять уйду в тень".

По словам ресторатора, возврат 20-процентной ставки для HoReCa не означает возвращения к прежней ситуации. Нельзя войти дважды в одну и ту же реку.

"Перед тем, как понизить НДС до 10 процентов, они же задрали вверх все остальное! — горячится собеседник. — И теперь к этим повышениям возвращают 20 процентов НДС. Надоело, дергаются туда-сюда. Бизнес любит длинные дистанции, а они устраивают спринт... С препятствиями!".

Хозяин нервно тушит сигарету в пепельнице. "Я давно хотел отсюда уехать, просто не хотел бросать дело, прикипел. Теперь опять всерьез думаю. Мне-то что, только собраться - и через несколько часов я в Болгарии, или в Румынии, или в Словении. Туда давно зовут партнером. А с этими..."

Если финансовая политика правительства даже рестораторов заставляет задуматься об отъезде из Молдовы, то спрашивается — зачем туристам сюда приезжать?

Минфин ничего ни с кем не обсуждал, кроме МВФ

Действия правительства ударят не только по туризму, но и по всей сфере услуг, уверены предприниматели. Не меньше, чем будущие убытки, их беспокоит полное неумение (или полное нежелание) Минфина выполнять то, что обещала премьер-министр Майя Санду.

Ну да, речь именно о тех принципах, которые (по словам кабмина) отличают освобожденную Молдову от захваченного государства. Прозрачность и предсказуемость решений, консультации с общественностью, публичные дискуссии, форумы, вот всё это.

"И где?" - вправе спросить бизнесмены, когда МВФ приказал повысить налоги, а Минфин взял под козырек, не сомневаясь в мудрости этих решений (как можно!) и не интересуясь мнением, так сказать, налогооблагаемой базы.

"Способ, которым бизнесу (и гражданам) сообщили о мерах фискальной политики - унизительный и болезненный, - написала на своей странице в Facebook исполнительный директор Американской торгово-промышленной палаты Мила Малайрэу. - Объявление на пресс-конференции о принятых фискальных мерах (даже не о предложениях по налоговой политике), которые в течение недели примет правительство. Без всякого намерения узнать мнение заинтересованных сторон и оценить реальный ущерб для тех, кто пострадает, решение "окончательное и обжалованию не подлежит".

И это только одно из высказываний — а в социальных сетях в эти дни полно возмущенных реплик бизнесменов. И это необычно, потому что бизнес шума не любит, а предприниматели, как правило, не горят желанием делиться своим мнением с журналистами в Facebook. Значит, и правда припекло.

МВФ - не священная корова

В общем, с самого начала никто не сомневался, что кабмин будет выполнять все требования международных кредиторов, без возражений и дискуссий. На кону — большие кредитные деньги, ради которых правительство пойдет на всё.

Правительству можно бы напомнить, что был в Молдове период, когда и духу МВФ и Всемирного банка у нас в стране не было — с 2001 по 2004 год. И ничего, не загнулась экономика. Даже приободрилась.

Впрочем, для такого рода экзерсисов, наверное, нужна не только смелость, но и другие правительственные программы. И другие люди в министерских креслах.

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