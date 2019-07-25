Курс валют на несколько дней: евро и доллар готовят сюрприз

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 26 июля, и выходные. Все основные игроки перейдут в наступление по отношению к молдавскому "льву".

Такой сплоченности со стороны "иностранцев" не было с начала месяца. Евро за сутки укрепится на три бана и разместится на отметке в 19,5805 лея.

Доллар пойдет по стопам евро и отыграет в пятницу у нацвалюты четыре бана, разместившись на уровне в 17,5776 лея.

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В незначительном, но все-таки плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2786 лея, украинская гривна - до 0,6909 лея. А румынский лей уйдет в небольшой минус - до 4,1458 в переводе на национальную валюту.

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