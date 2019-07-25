В парламенте хотят разрешить ввоз в Молдову машин старше 10 лет

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. В тексте поправок предлагается разрешить ввоз в Молдову автомобилей старше 10 лет.
В настоящее время законодательство не допускает ввоз и помещение под таможенные режимы импорта, таможенного склада, временного ввоза, таможенное назначение свободной зоны автотранспортных средств, двигателей и кузовов со сроком эксплуатации свыше 10 лет.
По предложению авторов законопроекта, этот срок необходимо увеличить до 15 лет.
По словам экспертов, спрос на подержанные автомобили в Молдове огромный. Только в 2018 году в республике на вторичном рынке было продано около 24 тысяч автомобилей.
Среди подержанных авто в Молдове наибольшей популярностью пользуются машины гибридного типа, японского, чешского и румынского производства.
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