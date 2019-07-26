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Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK)

Как изменились торговые отношения Приднестровья за 2019-й год

© RIA Novosti / Sergei Subbotin
Экономика
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Таможенная служба Приднестровья подвела итоги по товарообороту региона за последние полгода.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Внешнеторговый оборот приднестровского региона с Российской Федерацией увеличился за шесть месяцев нынешнего года в сравнении с первым полугодием 2018-го на 18%. За это же время товарооборот с Украиной снизился в сравнении с прошлогодним уровнем на 40%.

"Россия остается основным торговым партнером Приднестровья с удельным весом в общем товарообороте региона в 35,5%", - отметили в Таможенном комитете Приднестровья.

Товарооборот приднестровского региона за это полугодие в сравнении с прошлогодним уровнем в целом снизился на 6%. Главной причиной специалисту считают снижение на 42% экспорта металлов и изделий из них.

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"Это обусловлено как украинскими санкциями, так и введением американских пошлин на сталь и алюминий, которые привели к дисбалансу в металлургической отрасли Приднестровья", - сообщили в таможенной службе.

В результате объемы экспортируемой продукции такого бюджетообразующего предприятия, как Молдавский металлургический завод, в сравнении с первым полугодием 2018 года снизились на 45%. В целом по региону импорт металлов и изделий из них уменьшился с начала года на 86%, а экспорт — на 66%.

По данным таможенной статистики, за первое полугодие 2019 года доля импортно-экспортных операций со странами СНГ составила 75% в общем объеме товарооборота Приднестровья, со странами дальнего зарубежья – 25%. При этом структура внешней торговли с государствами, входящими в Евразийский экономический союз и Европейский союз, сложилась в соотношении 40% и 20% соответственно.

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Теги:
Таможенная служба, торговые отношения, торговые связи, товарооборот, Украина, Россия, Приднестровье


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