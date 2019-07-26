Может ли Молдова обогатиться на орехах

Пока садоводы Молдовы решают, куда сбыть продукцию, те сельхозпроизводители, которые выращивают грецкие орехи, довольно потирают руки - в нынешнем году в республике ожидается большой урожай.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik, Андрей Петрик. В 2019 году молдавские аграрии ждут большой урожай грецких орехов.

Неблагоприятные для выращивания орехов погодные условия, господствовавшие весной и летом 2019 года, позволяют надеяться на хороший урожай, однако в Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы придерживаются сдержанной позиции. До того момента, когда будут подведены итоги.

Плантации грецких орехов в Молдове занимают порядка 16-17 тысяч гектаров, еще порядка 13 тысяч гектаров занимают посадки деревьев вдоль дорог и в лесах.

На тематической конференции производители грецкого ореха отметили, что в текущем году тревогу вызывает распространение на многих плантациях бактериоза и некоторых других заболеваний. Эти поражения ореховых деревьев связаны с проливными дождями и градом, господствовавшими на территории Молдовы в конце мая и в июне нынешнего года.

Еще одно проблемой, влияющей на урожайность орехов является отсутствие в почве необходимых концентраций калия и бора. По этим причинам даже такие молдавские сорта, как "Когэлничану", "Кэлэраш" и "Песчанский" показывают более низкую урожайность, чем несколько десятилетий назад.

Многие эксперты считают, что выращивание орехоплодных культур необходимо сделать стратегическим направлением развития сельского хозяйства страны. Прибыль от его экспорта составляет более 100 миллионов долларов в год.

"Об этом говорят уже не меньше 10-15 лет. И мы придерживаемся этой цели. Каждый год мы высаживаем от 1000 до 2000 гектар садов. Сейчас начали активно сажать и фундук", — сказал корреспонденту Sputnik руководитель Ассоциации производителей орехов в Молдове Олег Тырсынэ.

Для того, чтобы получать большую прибыль от экспорта орехов, необходимо популяризировать молдавскую продукцию, считает эксперт.

"В этом году на уровне Ассоциации мы создали и бренд для молдавской ореховой продукции. Это своего рода коммерческая марка, которую мы будем популяризировать на различных выставках, чтобы люди узнавали молдавскую продукцию. Мы стараемся продвигать только те сорта, которые дают хороший урожай и качественное ядро", — уточнил Тырсынэ.

Молдова располагается на третьем месте поставщиков грецких орехов в Европейский союз, уступив лишь США и Чили.

На внешнем рынке цена — от семи до 10 евро за килограмм грецких орехов. На внутреннем рынке цена в минувшем году варьировалась от 100 до 130 леев за микс в виде половинок и примесей.

Около 95% всей ореховой продукции, произведенной в Молдове, идет на экспорт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK