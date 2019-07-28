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Отменят или нет в Молдове предпринимательский патент - решение правительства

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Кабинет министров Молдовы рассмотрел законопроект о предпринимательском патенте и дал заключение по документу.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Срок осуществления коммерческой деятельности на основании индивидуального предпринимательского патента продлен до конца 2022 года. Кабинет министров на заседании вынес положительное решение по соответствующему законопроекту.

Таким образом, лица, патенты которых действительны до 31 декабря 2019 года, могут продлить срок действия документа и свободно работать на его основании до 31 декабря 2022 года. 

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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За этот период министерству экономики и инфраструктуры предстоит предпринять меры по упорядочению коммерческой деятельности на основании индивидуального предпринимательского патента и обеспечить транспарентный переход всех экономических агентов к другой форме работы, основанной на налоговой дисциплине.

Минэкономики должно также исключить все виды нелояльной конкуренции, существующие на рынке сегодня, и повысить качество защиты потребителей.

В главном экономическом ведомстве также планируют упростить выдачу патентов посредством электронной услуги "единой онлайн службы".  

Напомним, что более недели назад депутаты приняли в первом чтении законопроект по изменению статьи 4 Закона о предпринимательском патенте, поправки предусматривают продление срока действия документа.

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Теги:
малый бизнес, предприниматели, патент


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