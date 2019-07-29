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Минфин понизит до 200 евро стоимость посылок, освобожденных от налогов

CC BY-SA 2.0 / Beck Gusler / package!
Экономика
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Минфин хочет собирать больше денег с зарубежных посылок, изменения вступят в силу в следующем году.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Министерство финансов заявило об ужесточении правил налогообложения для посылок, которые граждане Молдовы получают из-за рубежа. Теперь посылки, стоимость которых превышает 200 евро, будут облагаться налогом.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно законопроекту о поправках в статью 101 Налогового кодекса, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Освобождение от акциза будет накладываться только на посылки с товарами для личного пользования. Речь идет о посылках, которые были ввезены в страну физическими лицами, если их общая стоимость не превышает 200 евро.

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К товарам, стоимость которых превышает лимит в 200 евро, будет применен акцизный сбор в соответствии с действующим законодательством.

Ранее лимит стоимости посылки, не облагаемой акцизным сбором, ввезенной физическими лицами, составлял 300 евро, если товары ввозились наземным транспортом, и 430 евро – если посылка пришла в страну морским или воздушным транспортом.

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Теги:
деньги, посылки, Минфин


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