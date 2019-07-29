Лей пошел в отступление - курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: доллара немного окрепнет, а евро начнет отвоевывать у лея утраченные позиции.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 30 июля. На валютном рынке практически без изменений.

Евро начнет робко отвоевывать свои позиции. За сутки он окрепнет на три бана и расположится на уровне 19,65 лея.

Доллар удивит – после продолжающегося в последнее время отступления "американец" возьмет передышку. Во вторник "зеленый" отвоюет сразу пять банов и закрепится на уровне 17,67 лея.

С начала июля доллар ослаб на примерно 80 банов.

В незначительном, но все-таки плюсе окажется также украинская гривна, курс которой возрастет на один бан до 0,70 лея. Рубль сохранит невозмутимую стойкость и будет оцениваться в 0,27 лея. Румынский лей также не уступит ни йоты и будет торговаться во второй день рабочей недели по 4,15 в перерасчете на своего молдавского "собрата".