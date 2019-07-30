Молдова и Россия скоро подпишут соглашение о социальных гарантиях для граждан

По словам президента Молдовы Игоря Додона, такой договор может быть подписан уже в сентябре в рамках заседания межправкомисси.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Официальный Кишинев заинтересован в подписании соглашения с Россией о социальных гарантиях для молдавских трудовых мигрантов. Об этом заявил во вторник президент Молдовы Игорь Додон в рамках прямой линии в социальной сети "Одноклассники".

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По словам главы республики, такой договор может быть подписан уже в сентябре. Он отметил, что документ будет предусматривать начисление трудового стажа, пенсий и пособий для граждан Молдовы, находящихся за рубежом.

"Мы сейчас ведем серьезную работу для того, чтобы в этом году, возможно, в рамках межправкомиссии, которая соберется в Москве, мы подписали это соглашение с Россией, потому что у нас там сотни тысяч граждан. Думаю, что в этом году мы должны подписать, потому что переговоры закончились несколько недель назад. Заседание комиссии состоится 17-18 сентября, я думаю, мы должны подписать, – уточнил президент.

Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны РФ является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, со стороны Молдавии — вице-премьер по реинтеграции республики Василий Шова.

Согласно данным дипломатических каналов, порядка 500 тысяч граждан Молдовы находятся на территории Российской Федерации, из которых примерно 206 тысяч трудоустроены официально.

Ранее Молдова подписала 13 двусторонних соглашений в области соцзащиты с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией и Турцией.

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