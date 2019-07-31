Почему в Приднестровье сезонные фрукты и овощи дорого обходятся покупателям

С ситуацией по рыночным ценам на сезонную плодоовощную продукцию разбирались в правительстве непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 31 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. Сезонные фрукты, ягоды, овощи, в частности томаты, стоят дорого на рынках в Приднестровье. Приднестровцы жалуются – это не посильно их карману, и подозревают рыночных продавцов в ценовом сговоре, при котором те же помидоры приобретаются относительно дешево, оптом, и затем в розницу торгуются уже со 100-процентной надбавкой. С нареканиями потребителей на очередном заседании разбирались правительственные чиновники Приднестровья, рассказали в пресс-службе.

"Вы знаете, что доходы наших граждан не такие высокие, и если к этому добавить какие-то элементы ценового сговора, то ситуация становится уж совсем сложной и некрасивой. Поэтому в данном случае, считаю, что нам необходимо разобраться, в чем тут причина", – сказал глава правительства Александр Мартынов.

Мартынов предположил, что неурожаи помидоров, болезни вызвали их дефицит на рынке, и спровоцировали подъем цен на них. Версию подтвердил руководитель минсельхозприроды Ефимий Коваль.

"На дороговизну помидоров повлиял вирус, поразивший их не только в Приднестровье, но также на правом берегу Днестра и в соседней Украине. Кроме того, часть овощей погибли в результате недавних ливней и града", - объяснил он.

Коваль в то же время обратил внимание на то, что сельхозпроизводители продают выращиваемые культуры на 20-30% дешевле, нежели перекупщики – последние сами решают, какую надбавку установить на товар.

Министр экономразвития Сергей Оболоник дополнил: стоимость овощей в Приднестровье и у соседей находится фактически на одном уровне. И если какие-то продукты в Левобережье чуть выше по цене, чем у соседей, как, например, капуста и морковь, то на правом берегу Днестра и в Украине дороже, чем в приднестровском регионе, яблоки, репчатый лук и свекла.

"Возможно, присутствует ситуация, когда, ориентируясь на сложившиеся рыночные цены у наших соседей, те, кто предлагает цену на рынке, подгоняет ее практически под уровень, встречающийся у соседей", – заявил он.

Мартынов поручил минсельхозприроде проработать механизм, при котором государство сможет у фермеров приобретать напрямую томаты и сбывать их на рынках по цене, значительно меньше существующей. А правоохранительным структурам дал указание проработать предложения по пресечению противоправной деятельности рыночных торговцев, если таковая имеется.

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