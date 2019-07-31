Какой рекорд денежных переводов зафиксировали в Приднестровье

В Центральном банке региона подсчитали переводы средств за последние полгода и сравнили показатели с данными за аналогичные периоды в течение последних нескольких лет.

ТИРАСПОЛЬ, 31 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье за первое полугодие 2019 года через международные платежные системы в пользу физических лиц поступило рекордное количество средств из-за рубежа в сравнении с похожими периодами за последние пять лет. По данным Центробанка, за это время в регион было отправлено почти $49 млн. Это на 7% больше, чем в первое полугодие 2018 года.

"Данный результат является максимальным значением в ряду сопоставимых периодов с 2014 года, когда был зарегистрирован абсолютный рекорд по объему денежных переводов в регион из-за рубежа в размере чуть более $100 млн", - отметили в отчете специалисты.

Основным партнером региона в этом году по-прежнему оставалась Российская Федерация, откуда было перечислено более $30 млн, или почти 70% от общей суммы переводов. Далее следуют Израиль – чуть больше $4 млн (или чуть более 8% всех переводов), США – почти $2,5 млн (почти 5%), Италия и Германия – по $1,5 млн из каждой (чуть более 3%).

По итогам первого полугодия 2019 года переводы поступали из 115 государств, при этом их количество в рассматриваемом периоде не изменилось, так как 13 новых стран вошли в этот список (из них Перу, Аргентина, Камерун, Сан-Марино и другие) и столько же – покинули его (в том числе Судан, Сенегал, Мали, Руанда и т.д.).

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Объем денежных переводов из Приднестровья за январь-июнь 2019 года зафиксирован в размере более $14 млн, что более чем на 3% выше значения сопоставимого периода 2018 года.

В распределении личных трансфертов по странам-реципиентам основная часть исходящего денежного потока за эти полгода была адресована получателям из стран СНГ – более 75% от их общего объема, или более $10 млн. Транзакции в страны Европейского союза составили почти 4,5% или чуть больше полумиллиона долларов, в остальные страны мира – чуть больше 20% или почти $3 млн.

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