Кабмин планирует отменить скидку в 15% при уплате налога на недвижимость

Правительство планирует установить единую дату крайнего срока уплаты налога на недвижимость и отменить скидку в 15%, которая предоставлялась при досрочной уплате налога.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Меры по отмене скидки в 15% за досрочную уплату налога на недвижимость и установление единого срока для сбора налога - такие положение содержатся в плане действий правительства на 2019-2020 годы, который обсуждается кабинетом министров.

В частности, предлагается вместо двух сроков уплаты налога на недвижимость, 15 августа и 15 октября, установить единый срок - 30 сентября, сообщает деловое агентство Infomarket. Кроме того, в плане содержится ликвидация скидки в 15% за досрочную уплату налога.

Также правительство планирует сделать более эффективным принудительное взыскание налоговых задолженностей с физических лиц, в том числе тех, которые не занимаются бизнесом.

Соответствующие поправки к законодательным актам планируется принять до конца 2019 года.

Ранее министерство финансов объявило, что будет отменено личное налоговое освобождение для граждан с ежемесячным доходом выше 20 тысяч леев. В то же время министр финансов Наталья Гаврилица подтвердила, что единая 12-процентная ставка подоходного налога для физических лиц останется на прежнем уровне.

Кроме того, будут повышены акцизы на табачные изделия. Также министр объявила о повышении налога за загрязнение окружающей среды, в том числе о 50-процентном увеличении налога на производство упаковки из пластика. Будут аннулированы налоговые освобождения для азартных игр, отменена льготная 10-процентная ставка НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства), отменены талоны на питание и аннулированы налоговые льготы на нефтепродукты, которые продают в зоне таможенного контроля.

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